Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет купить нападающего «Манчестер Сити»

16 Апреля 2023 • 09:18 Комментировать

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес находится в сфере интересов другого английского клуба. Согласно сообщениям Transfer News Central, в услугах аргентинского бомбардира заинтересован лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» рассчитывает приобрести 23-летнего нападающего в летнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Альварес провел 23 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами (один – с пенальти). Срок действующего контракта между нападающим и «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.

Оценить новость
- 28
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.04.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Арсенал Арсенал
4.10 3.60 1.92
Видео
16.04.23 в 18:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
11:41 · Англия. Премьер-лига
Мудрик высказался об очередном провале «Челси»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» назвала «Манчестер Юнайтед» стоимость Забитцера
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить нападающего «Манчестер Сити»
08:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» озвучила «Ливерпулю» цену Гравенберха 1
08:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» будет финалом АПЛ»
08:02 · Англия. Премьер-лига
Вест Хэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
07:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанн побил все рекорды»
07:16 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард высказался о фанатах «Челси» после очередного провала
15 Апреля
23:31 · Англия. Премьер-лига
Гарри Уилсон: «Важная победа, мы хотели вернуться»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Соланке: «Мы показали характер»
23:17 · Англия. Премьер-лига
​Лопетеги: «Лучше всего сыграли в обороне»
22:59 · Англия. Премьер-лига
Макнил: «Поражение трудно принять»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Падение результатов, но не игры»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о победе над «Лестером»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Данджума: «Футбол - это бизнес, ничего личного»
Все новости
Рекомендуем