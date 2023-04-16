«Челси» хочет купить нападающего «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес находится в сфере интересов другого английского клуба. Согласно сообщениям Transfer News Central, в услугах аргентинского бомбардира заинтересован лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» рассчитывает приобрести 23-летнего нападающего в летнее трансферное окно. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Альварес провел 23 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами (один – с пенальти). Срок действующего контракта между нападающим и «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.