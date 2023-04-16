Клопп ответил на вопрос об уходе из «Ливерпуля»

Немецкий специалист Юрген Клопп высказался насчет своего будущего в «Ливерпуле».

«Я мог бы возглавить другой клуб и тратить больше денег? Возможно, но моя команда – «Ливерпуль». Кто-то хочет, чтобы я ушел и занялся поиском нового места работы? Если честно не понимаю, чего ждут от меня.

Мы намерены хорошо поработать на летнем трансферном рынке, это наша задача», - передает слова наставника инсайдер Фабрицио Романо.

Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Срок действующего трудового соглашения 55-летнего специалиста с мерсисайдцами истекает в конце июня 2026 года.