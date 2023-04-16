«Бавария» озвучила «Ливерпулю» цену Гравенберха

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх может сменить команду в летнее трансферное окно. Согласно данным The Times, в трансфере нидерландского футболиста всерьез заинтересован «Ливерпуль».

«Бавария», в свою очередь, готова расстаться с хавбеком, если за него предложат 28 миллионов евро. Мюнхенцы приобрели игрока у «Аякса» за 18,5 миллиона.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Гравенберх провел 18 поединков, в которых не отметился результативными действиями. Срок действующего трудового договора между 20-летним полузащитником и «Баварией» рассчитан до середины 2027 года.