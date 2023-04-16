Гвардиола: «Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» будет финалом АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против лондонского «Арсенала» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги.

«Нам нужно побежать в каждом матче. «Арсенал» очень хорош в нынешнем сезоне, они вряд ли потеряют много очков, поэтому нам нельзя отставать. Поединок против «канониров» будет финалом. Если мы проиграем, то гонка будет практически завершена», - передает слова Гвардиолы BBC Sport.

В преддверии очного матча «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на три балла. Поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» в Манчестере 26 апреля.