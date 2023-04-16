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Гвардиола: «Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» будет финалом АПЛ»

16 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем поединке против лондонского «Арсенала» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги.

«Нам нужно побежать в каждом матче. «Арсенал» очень хорош в нынешнем сезоне, они вряд ли потеряют много очков, поэтому нам нельзя отставать. Поединок против «канониров» будет финалом. Если мы проиграем, то гонка будет практически завершена», - передает слова Гвардиолы BBC Sport.

В преддверии очного матча «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на три балла. Поединок состоится на стадионе «Эмирейтс» в Манчестере 26 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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