Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанн побил все рекорды»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанне, который отметился двумя забитыми мячами в поединке Премьер-лиги против «Лестера» (3:1).

«Мне бы хотелось, чтобы Эрлинг побил все возможные рекорды. Этот будет означать, что он забьет много голов, которые помогут «Манчестер Сити». Уверен, что он хочет выигрывать титулы», - передает слова испанского специалиста City Zone.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел 28 поединков, в которых записал на свой счет 32 забитых мяча (шесть – с пенальти) и пять результативных передач.