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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард высказался о фанатах «Челси» после очередного провала

16 Апреля 2023 • 07:16 Комментировать

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о болельщиках команды после неудачи в поединке против «Брайтона» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги. Матч завершился поражением «пенсионеров» со счетом 1:2.

«Что могу сказать болельщикам, у которых пропадает боевой дух? Я не стану простить их приходить и поддерживать команду, ведь они и так это сделают. «Челси» нужно продолжать бороться. Ничего не зависит от фанатов, все зависит только от нас», - передает слова специалиста Football.London.

После 31 тура чемпионата Англии «пенсионеры» набрали 39 баллов и располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард
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