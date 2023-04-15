Гарри Уилсон: «Важная победа, мы хотели вернуться»

В тридцать первом туре английского чемпионата «Фулхэм» вернулся к победам после затянувшейся серии не очень удачных матчей, команда Марку Силвы обыграла на выезде «Эвертон». Автором победного мяча стал Гарри Уилсон, он отличился в начале второй полвины встречи. Уилсон прокомментировал свой успех.

- Очень важная игра и очень важная победа. Неудачные результаты лишают уверенности в себе, а она была важна, мы хотим вернуться туда, где были в начале сезона, какой футбол показывали. Забить тут три гола - это то, что нужно для возвращения уверенности в себе, - цитирует слова BBC Sport.