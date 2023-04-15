Соланке: «Мы показали характер»

«Борнмут» съездил в Лондон в тридцать первом туре чемпионата Англии, где сумел обыграть «Тоттенхэм». Автором второго гола «вишен» стал Доминик Соланке, нападающий «Борнмута», он прокомментировал свой успех.

- Я сыграл с Маркусом Тавернье, после чего он чуть протащил мяч, его маневр проморгали защитники, после чего я получил мяч и переправил его через вратаря. Мы показали сегодня характер, ведь победа получилась волевой. Для нас это важно, - цитирует слова Соланке BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Борнмут» примет дома «Вест Хэм». Это случится двадцать третьего апреля.