Макнил: «Поражение трудно принять»

В очередном, тридцать первом туре английского чемпионата «Эвертон» по всем статьям уступил «Фулхэму», команда провалила первый тайм, позволив сопернику взять инициативу - так считает полузащитник «ирисок» Дуайт Макнил. По его словам, такое поражение трудно принять.

- Трудно принять такое поражение. Когда мы сравняли счет, были все шансы сделать его в нашу пользу сразу после этого. Но затем получили очередной обидный гол и после этого уже не смогли вернуться. Домашние поражения всегда особенно обидны, - цитирует слова Макнила BBC Sport.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Кристал Пэлас».