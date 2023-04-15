Данджума: «Футбол - это бизнес, ничего личного»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» проиграл дома «Борнмуту», нахватав голов еще в первом тайме. Форвард «шпор» Арно Данджума пояснил, что из-за неудачного первого тайма его команда была вынуждена идти вперед и отыгрываться, оголяя тылы.

- Мы сделали все возможное и не сдавались, мы - «Тоттенхэм», а значит, должны верить в самое лучшее, в победу. Конечно, когда вы пытаетесь отыграться, то оставляете сопернику место для контратакующих действий. Мой гол? Всегда чуть неловко забить своему бывшему клубу. Я по-прежнему люблю «Борнмут». Но футбол - это бизнес, ничего личного, - разоткровенничался после игры Данджума.