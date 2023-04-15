Дайч: «В любом случае, наш менталитет вырос с момента моего прихода»

В матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Эвертон» не сумел обыграть «Фулхэм», более того, «ириски» проиграли со счетом 1:3. Тем не менее, наставник «Эвертона» Шон Дайч, хотя и посетовал ранее на недостатки в менталитете, приведшие к поражению, считает, что его команда в любом случае выросла в данном смысле.

- Однозначно, наш менталитет стал лучше с момента моего прихода. Мы не хотим возвращаться к прошлому, и это было видно даже в этом матче, несмотря на неудачу. Мы работаем, есть результаты, просто сегодня не получилось, - считает Дайч.

В следующем туре «Эвертон» сыграет с «Кристал Пэлас».