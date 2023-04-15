Дайч: «Они хорошо начали матч, а мы - нет»

Английский «Эвертон» потерпел обидное домашнее поражение в противостоянии с «Фулхэмом», «дачники» захватили инициативу с самого начала поединка, и этим очень недоволен наставник «Эвертона» Шон Дайч.

- Они хорошо начали игру, а мы - нет. Мы включились в игру только к середине первого тайма, но это получилось достаточно удачно. Но после второго гола во втором тайме мы снова начали сдавать. Это было ударом по менталитету игроков, мы утратили свою энергию и веру в лучшее, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

Напомним, что матч прошел в рамках тридцать первого тура чемпионата Англии.