Наставник «Борнмута»: «Парни были невероятны»

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил гордится выступлением своих футболистов, которые переиграли в Лондоне со счетом 3:2 местный «Тоттенхэм». Он считает, что его команда обыграла конкурента по делу.

- Это было невероятное выступление, горжусь парнями. Мы контролировали игру в первом тайме, а ведь нам противостояла команда, претендующая на Лигу чемпионов. Нам забили гол из офсайда, но, несмотря на это, парни не растерялись, и мы не упустили победу на последних минутах, как это не раз бывало ранее в этом сезоне, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре «Борнмут» сразится с «Вест Хэмом».