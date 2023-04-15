Селлес: «Всё становится сложнее»

Английский «Саутгемптон» проиграл в домашнем матче тридцать первого тура английского чемпионата «Кристал Пэлас», и временный наставник «святых» Рубен Селлес считает, что задача сохранения места в АПЛ сейчас для его команды усложняется.

- Это больно. Мы хотели показать хорошее выступление. Впереди еще семь матчей, но все становится сложнее. После перерыва мы утратили наш темп игры, а первый гол стал большой проблемой, мы не смогли вернуться в игру после этого, - цитирует слова Селлеса BBC Sport.

В следующем туре Селлесу будет еще сложнее - «Саутгемптону» предстоит гостевая игра с «Арсеналом».