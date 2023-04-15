Ходжсон: «Мы заслуживаем место в АПЛ»

В матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» снова выиграл, на сей раз уже у «Саутгемптона», забив тому два безответных мяча. События игры прокомментировал Рой Ходжсон, недавно назначенный наставником «Кристал Пэлас».

- Мы провели очень хороший второй тайм. А в первом у нас были проблемы, потому что «Саутгемптон», надо отдать ему должное, подготовился к игре. Во второй половине игры мы радикально поменяли все. Сейчас у нас 36 очков, думаю, что скоро у нас будут сорок очков, все будет проще. Мы заслуживаем место в АПЛ, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» примет дома «Эвертон».