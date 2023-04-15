Марку Силва: «Мы контролировали матч»

После серии неудач «Фулхэм» снова вернулся на победный путь, обыграв в гостевом матче «Эвертон». Наставник «Фулхэма», португальский специалист Марку Силва, доволен итогами игры, он считает, что его команда взяла контроль над игрой с самого начала и не упускала его.

- Я очень доволен. Приятно и то, что в «Эвертоне» много важных для меня людей, я смог повидаться с ними. Мы контролировали игру с самого начала - мне очень понравилось это. Также мне понравилось то, как мы отреагировали на то, что они сравняли счет. Они пытались перехватить инициативу, выдали свой лучший отрезок за матч, но не получилось, - цитирует слова Силвы Sky Sports.