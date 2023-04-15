Деле Алли перенёс операцию

Полузащитник Деле Алли досрочно вернулся в «Эвертон» из «Бешикташа», где он выступал в аренде. 27-летний футболист получил травму и уже перенёс операцию.

«Операция прошла успешно. Сейчас я сосредоточен на полном восстановлении после тяжёлых недель. Мой сезон, к сожалению, подходит к концу. Я собираюсь отдохнуть и восстановиться. Вернусь, когда буду готов», - написал Алли в социальных сетях.

Действующий контракт связывает Деле Алли с «Эвертоном» до конца сезона 2023/2024. Чтобы иметь возможность заиграть на «Гудисон Парк», футболисту придётся серьёзнее относиться к делу – ранее у него были проблемы с дисциплиной.