Стеллини: «Они слишком легко забивали»

В матче тридцать первого тура английского чемпионата очередную неудачу потерпел «Тоттенхэм» - команда проиграла в домашнем матче «Борнмуту», пропустив три мяча. Временный наставник «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини прокомментировал неудачу команды.

- Непростой день, мы не добились того, чего хотели. Но на поле мы дали все, думаю, это было видно. Однако они слишком легко забивали. Особенно первые два гола. Слишком, слишком просто. В второй половине игры мы пытались отыграться, если бы Ришарлисон забил, все было бы иначе, - цитирует слова Стеллини BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом».