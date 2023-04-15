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Луис Энрике разочарован решением «Челси» назначить Лэмпарда слухи

15 Апреля 2023 • 20:18 Комментировать

Луис Энрике считается основным претендентом на должность главного тренера «Челси». Испанца недавно видели в Лондоне, куда он, судя по всему, приезжал на собеседование. Энрике может принять «пенсионеров» летом, а пока что с командой будет работать Фрэнк Лэмпард.

Как сообщает AS, решение «Челси» завершить сезон с Лэмпардом у руля команды разочаровало Энрике. Он хотел приступить к работе уже в апреле перед четвертьфиналами Лиги чемпионов. Отмечается, что дуэль с «Реалом» очень серьёзно мотивировала испанского специалиста.

Напомним, что Луис Энрике находится без работы с конца прошлого года – после чемпионата мира он покинул должность главного тренера сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Луис Энрике
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