В субботу «Тоттенхэм» огорчил армию своих фанатов – команда Кристиана Стеллини проиграла «Борнмуту» на своём поле со счётом 2:3. Как следствие, в воскресенье фанаты «Арсенала» могут отпраздновать День святого Тоттерингема – это день, когда «канониры» становятся недосягаемыми для «шпор» в Премьер-лиге математически. Чтобы устроить праздник для фанатов, команде Микеля Артеты нужно обыграть «Вест Хэм».

Отметим, что в последний раз День святого Тоттерингема фанаты «Арсенала» отмечали ещё в мае 2016 года. С тех пор из года в год «Тоттенхэм» финишировал в чемпионате Англии выше «канониров».

Что такое День святого Тоттерингема в чемпионате Англии