«Реал» ставит задачу по подписанию качественного футболиста на позицию правого защитника. В последнее время слухи связывают мадридский гранд с Рисом Джеймсом из «Челси». Впрочем, «сливочные» имеют и альтернативные варианты.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в случае, если подписать Джеймса «Реал» не сможет, клуб переключится на Трента Александер-Арнольда из «Ливерпуля» или Жереми Фримпонга из «Байера».

24-летний Александер-Арнольд прекрасно показывает себя в «Ливерпуле», воспитанником которого и является. Специалисты портала transfermarkt оценивают звёздного футболиста в 65 миллионов евро. 22-летний Фримпонг, в свою очередь, оценивается в 35 миллионов.