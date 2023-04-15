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«Тоттенхэм» на 90-й минуте, казалось, спас матч с «Борнмутом», но пропустил снова

15 Апреля 2023 • 19:18 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:3
Борнмут
окончен

Матч 31-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Борнмут» получился результативным и весьма напряжённым. «Шпоры» выглядели лучше середняка, но едва не проиграли на своём поле. Уже в дебюте прорыв Кристиана Пулишича в штрафную завершился голевой передачей на Сона. Команды обменивались хорошими попытками, и в конце первого тайма Матиас Винья отыграл перевес лондонцев. После перерыва Давинсон Санчес плохо выбил мяч из-под ног соперника, и Доминик Соланке в касание поразил цель. В самой концовке Ришарлисон ударом через себя отправил мяч в сетку, но вне игры. В следующей атаке скидка головой, и Арно Даджума. На последней минуте компенсированного времени Данко Оуттара вырвал для гостей победу - 3:2.

«Тоттенхэм» остается пятым, упустив шанс ворваться в топ-3, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм2:3Борнмут
(1:0) Хын-Мин Сон14'  
  38'Винья Матиас (1:1)
  51'Соланке Доминик (1:2)
(2:2) Данджума Арно88'  
  90'Уттара Данго (2:3)
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле Клеман 35' (Санчес Давинсон ( 35'Данджума Арно 58') Порро ПедроПеришич Иван  58'Хёйбьерг Пьер-ЭмильСкипп Оливер 77' (Ришарлисон ( 77') Кулушевски ДеянХын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарЭбботт ДжорджДевайн АлфиОстин БрендонФорстер Фрейзер
Нето МурараМефам КрисСтивенс Джек  45'Келли ЛлойдТавернер Маркус 79' (Уттара Данго ( 79') Винья Матиас 49' (Смит Адам ( 49') Ротуэлл ДжоХефферсон ЛермаКристи Райан  45' 66' (Энтони Джейдон ( 66') Биллинг Филип 79' (Сенеси Маркос ( 79') Соланке Доминик
Запасные: Семеньо АнтуанТраверс МаркМур КифферЗабарный ИльяКук Льюис
15 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Комментарии (1)
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ингерман
15 Апреля 2023 в 19:21
ай классна петухов отпетрушили.. А-ха-ха-ха! )))
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