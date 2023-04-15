«Тоттенхэм» на 90-й минуте, казалось, спас матч с «Борнмутом», но пропустил снова

Матч 31-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Борнмут» получился результативным и весьма напряжённым. «Шпоры» выглядели лучше середняка, но едва не проиграли на своём поле. Уже в дебюте прорыв Кристиана Пулишича в штрафную завершился голевой передачей на Сона. Команды обменивались хорошими попытками, и в конце первого тайма Матиас Винья отыграл перевес лондонцев. После перерыва Давинсон Санчес плохо выбил мяч из-под ног соперника, и Доминик Соланке в касание поразил цель. В самой концовке Ришарлисон ударом через себя отправил мяч в сетку, но вне игры. В следующей атаке скидка головой, и Арно Даджума. На последней минуте компенсированного времени Данко Оуттара вырвал для гостей победу - 3:2.

«Тоттенхэм» остается пятым, упустив шанс ворваться в топ-3, соперник - 14-й.