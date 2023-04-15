«Фулхэм» прервал серию из четырёх поражений, победив в матче с «Эвертоном»

Давно не побеждавшие «Эвертон» и «Фулхэм» порадовали болельщиков атакующим футболом и обилием моментов, а также голами. На 22-й минуте Харрисон Рид открыл счет, а Дуайт Макнил довольно быстро восстановил паритет. Сразу после перерыва Гарри Уилсон снова вывел лондонцев вперед, а Дэниэл Джеймс поставил точку - 3:1.

Гости прервали череду из четырех поражений и вышли на чистое 10-е место. Соперник на грани зоны вылета.