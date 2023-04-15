«Фулхэм» прервал серию из четырёх поражений, победив в матче с «Эвертоном»

Давно не побеждавшие «Эвертон» и «Фулхэм» порадовали болельщиков атакующим футболом и обилием моментов, а также голами. На 22-й минуте Харрисон Рид открыл счет, а Дуайт Макнил довольно быстро восстановил паритет. Сразу после перерыва Гарри Уилсон снова вывел лондонцев вперед, а Дэниэл Джеймс поставил точку - 3:1.
Гости прервали череду из четырех поражений и вышли на чистое 10-е место. Соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|22'Рид Харрисон (0:1)
|(1:1) Макнил Дуайт35'
|51'Уилсон Гарри (1:2)
|68'Джеймс Дэниэл (1:3)
Пикфорд Джордан•Годфри Бен58' (Паттерсон Нэйтан (58') •Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Миколенко Виталий• 80'Айуоби Алекс•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса 27'69' (Дэвис Том (69') •Макнил Дуайт•Грэй Демарай• 70'Мопе Нил74' (Симмс Эллис (74')
Лено Бернд•Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин• 81'Рим Тим•Робинсон Энтони•Рид Харрисон85' (Лукич Саша (85') •Пальинья Жоау•Уилсон Гарри•Перейра Андреас79' (Рид Бобби (79') •Виллиан Боргес79' (Кэрни Том (79') •Джеймс Дэниэл
15 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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