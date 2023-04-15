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Дубль Эзе позволил «Кристал Пэлас» разобраться с «Саутгемптоном»

15 Апреля 2023 • 18:54 Комментировать
Саутгемптон
0:2
Кристал Пэлас
окончен

«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», представители нижней части таблицы Премьер-лиги, в субботу провели достаточно равный матч. Вот только реализация моментов получилась разной. У гостей Эберечи Эзе отметился дублем во втором тайме с интервалом в 14 минут. Эти удары стали победными - 2:0.

Хозяева остаются на самом дне таблицы, а противник благодаря третьей победе подряд стал уже 12-м.

Протокол игры  
Саутгемптон0:2Кристал Пэлас
  54'Эзе Эберечи (0:1)
  68'Эзе Эберечи (0:2)
Базуну ГэвинМэйтленд-Найлс ЭйнслиБеднарек Ян  90'Белла-Кочап АрмельУокер-Питерс КайлУорд-Праус ДжеймсЛавия Ромео  52'Арибо Джо 62' (Дженепо Мусса ( 62') Уолкотт Тео 62' (Онуачу Пол ( 62') Алькарас Карлос 80' (Армстронг Стюарт ( 80') Сулемана Камалдин 80' (Эдози Самуэль ( 80')
Запасные: Маккарти АлексЛивраменто ВалентиноЭльюнусси МохамедПерро РоменЧалета-Цар ДуеМара Секу
Джонстон СэмУорд ДжоэлАндерсен Йоаким  43'Гехи МаркМитчелл ТайрикШлупп Джеффри 85' (Миливоевич Лука ( 85') Дукуре Шейк 85' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 85') Эзе ЭберечиОлисе МайклЭдуар Одсонн 74' (Хьюз Уилл ( 74') Айю Джордан
Запасные: Макартур ДжеймсТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроРичардс КрисOwen GoodmanМатета Жан-Филипп
15 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Кристал Пэлас
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