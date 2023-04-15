Дубль Эзе позволил «Кристал Пэлас» разобраться с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», представители нижней части таблицы Премьер-лиги, в субботу провели достаточно равный матч. Вот только реализация моментов получилась разной. У гостей Эберечи Эзе отметился дублем во втором тайме с интервалом в 14 минут. Эти удары стали победными - 2:0.

Хозяева остаются на самом дне таблицы, а противник благодаря третьей победе подряд стал уже 12-м.