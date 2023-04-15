Дубль Эзе позволил «Кристал Пэлас» разобраться с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», представители нижней части таблицы Премьер-лиги, в субботу провели достаточно равный матч. Вот только реализация моментов получилась разной. У гостей Эберечи Эзе отметился дублем во втором тайме с интервалом в 14 минут. Эти удары стали победными - 2:0.
Хозяева остаются на самом дне таблицы, а противник благодаря третьей победе подряд стал уже 12-м.
Протокол игры
|54'Эзе Эберечи (0:1)
|68'Эзе Эберечи (0:2)
Базуну Гэвин•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Беднарек Ян• 90'Белла-Кочап Армель•Уокер-Питерс Кайл•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео• 52'Арибо Джо62' (Дженепо Мусса (62') •Уолкотт Тео62' (Онуачу Пол (62') •Алькарас Карлос80' (Армстронг Стюарт (80') •Сулемана Камалдин80' (Эдози Самуэль (80')
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким• 43'Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Шлупп Джеффри85' (Миливоевич Лука (85') •Дукуре Шейк85' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (85') •Эзе Эберечи•Олисе Майкл•Эдуар Одсонн74' (Хьюз Уилл (74') •Айю Джордан
15 апреля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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