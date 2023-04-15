Эмери: «Было важно не дать «Ньюкаслу» подать много угловых»

В субботу «Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл» на своём поле, причём крупно – со счётом 3:0. Главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери дал комментарий по поводу игрового плана.

«Мы были очень сосредоточены на нашем плане на игру. Было важно не дать «Ньюкаслу» подать много угловых. В этом сезоне они подавали угловые чаще всех. Это был серьёзный вызов для нас сегодня», - сказал Эмери после матча.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Унаи Эмери является претендентом на попадание в еврокубки.