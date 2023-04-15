Начало матча «Тоттенхэма» сдвинули – известна причина

Субботний матч 31-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Борнмутом» не стартовал в 17:00 по московскому времени, как планировалось. Дело в том, что гостевая команда с опозданием приехала на стадион из-за попадания в пробку по дороге.

Матч «Тоттенхэм» - «Борнмут» стартует в 17:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лондонская команда борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.