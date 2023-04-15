Эмери: «Мы очень стабильны»

В тридцать первом туре АПЛ «Астон Вилла» порадовала своих поклонников победой над «Ньюкаслом», забив претенденту на Лигу чемпионов три безответных мяча. «Астон Вилла» выиграла уже пятый матч кряду, и Унаи Эмери, наставник клуба, очень доволен стабильностью своей команды.

- Я очень благодарен нашим фанам, их поддержка была удивительной. Мы не настраивались на легкий матч, но хотели быть настырными и стабильными весь матч, все 90 минут. И нам это удалось, - цитирует слова Эмери BT Sport.

В следующем туре «вилланы» сыграют в гостях с «Брентфордом». Эта игра состоится двадцать второго ноября.