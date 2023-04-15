Если бы Эмери возглавил «Астон Виллу» с начала сезона, то команда шла бы сейчас второй

В тридцать первом туре АПЛ «Астон Вилла» одержала очередную, уже пятую кряду победу - и теперь команда становится реальным претендентом как минимум на зону Лиги Европы. Но еще более впечатляет статистика «Астон Виллы» с момента прихода Унаи Эмери в ноябре.

Если считать таблицу чемпионата только с того момента, то «Астон Вилла» сейчас находилась бы на втором месте наравне с «Манчестер Сити» - правда, у «горожан» на матч меньше (17 против 18). И лишь «Арсенал» с 42 очками за 18 матчей выступил успешнее за этот период - что интересно, также, как и «Манчестер Сити» и «Астон Вилла», с испанским наставником у руля.

В следующем туре «вилланы» сразятся на выезде с «Брентфордом».