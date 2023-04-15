«Астон Вилла» победила в пяти матчах кряду - такого с клубом не было с 1998 года

В тридцать первом туре АПЛ «Астон Вилла» не оставила шансов «сорокам» из Ньюкасла - подопечные испанского специалиста Унаи Эмери забили сопернику целых три мяча. Как оказалось, это была пятая победа кряду для «Виллы» - ранее команда обыграла «Борнмут», «Челси», «Лестер» и «Ноттингем Форест».

А столь удачной серии у клуба не было уже давно - с апреля 1998 года, когда «Астон Вилла» также выиграла пять матчей кряду под руководством Джона Грегори. Спустя четверть века это повторил бывший тренер московского «Спартака» - Унаи Эмери.

В следующем туре «вилланы» сразятся на выезде с «Брентфордом».