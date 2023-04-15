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Бруну Фернандеш рассказал, как врач обвинил его в травме Рафиньи

15 Апреля 2023 • 16:52 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш похвастался своей высокой работоспособностью, вспоминая времена в лиссабонском «Спортинге».

«Я был одним из первых игроков в Португалии, который провёл 56 матчей за сезон. После тренировки я всегда занимался дополнительно, а врач стучал в окно и призывал меня идти в раздевалку.

Тогда у нас играл Рафинья, который сейчас в «Барселоне». Однажды он остался со мной после тренировки, мы били по воротам, и он получил травму. Врач сказал мне: «Это твоя вина, ты заставил его остаться», - сказал Фернандеш Sky Sports.

В воскресенье, 16 апреля, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Премьер-лиги против «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рафинья Диас
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