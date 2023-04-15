В тридцать первом туре английского чемпионата «Астон Вилла» забила три безответных мяча «Ньюкаслу», подтвердив свою великолепную форму - команда победила уже в пяти матчах кряду. Столь удачные выступления прокомментировал защитник команды Джон Макгинн:

- Великолепное выступление. «Ньюкасл» - очень, очень хорошая команда. Она чем-то напоминает мне «Лидс», который был несколько лет тому назад. Я думаю, они попадут в Лигу чемпионов, они того заслуживают. Мы тоже мечтаем об этом. Шесть недель назад это казалось невероятным. Но уже не хотим останавливаться, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

В следующем туре «вилланы» сразятся на выезде с «Брентфордом».