Уоткинс: «Мы наслаждаемся футболом и моментом»

В тридцать первом туре английского чемпионата «Астон Вилла» разгромила в домашнем матче претендента на Лигу чемпионов - «Ньюкасл». Два мяча во втором тайме забил разыгравшийся Олли Уоткинс, который прокомментировал итоги матча.

- Мы в отличной форме, сейчас команда проходит через белую полосу, мы показываем хороший футбол. «Ньюкасл» - грозный соперник, и наш успех показывает, где мы сейчас на самом деле. Получаем удовольствие от каждого матча. Команда стала монолитом, игроки сражаются друг за друга, как и должно быть, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Брентфордом».