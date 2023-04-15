«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поставил крест на победной серии противника

К матчу 31-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Ньюкасл» подошли с приличными победными сериями, и сегодня кто-то должен был потерять очки. Бирмингемцы переиграл противника по всем статьям. На 27-й секунде Олли Уоткинс оказался сам перед воротами и пробил в штангу. Тот же Уоткинс сбросил мяч на ход Джейкобу Рамси, и тот метров с 10 результативно пробил в дальний угол - 1:0. Тут же автор гола метров с семи направил мяч в каркас ворот. После перерыва Уоткинс слева ворвался в штрафную и удвоил счет, но гол отменили - вне игры. В следующей атаке он же с разворота пробил между ног защитника, и мяч оказался в сетке. Под конец матча Уоткинс при помощи небольшого рикошета оформил дубль.

«Астон Вилла» идет на шестом месте, соперник - третий.