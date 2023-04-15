«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поставил крест на победной серии противника

К матчу 31-го тура Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Ньюкасл» подошли с приличными победными сериями, и сегодня кто-то должен был потерять очки. Бирмингемцы переиграл противника по всем статьям. На 27-й секунде Олли Уоткинс оказался сам перед воротами и пробил в штангу. Тот же Уоткинс сбросил мяч на ход Джейкобу Рамси, и тот метров с 10 результативно пробил в дальний угол - 1:0. Тут же автор гола метров с семи направил мяч в каркас ворот. После перерыва Уоткинс слева ворвался в штрафную и удвоил счет, но гол отменили - вне игры. В следующей атаке он же с разворота пробил между ног защитника, и мяч оказался в сетке. Под конец матча Уоткинс при помощи небольшого рикошета оформил дубль.
«Астон Вилла» идет на шестом месте, соперник - третий.
Протокол игры
|(1:0) Рамси Джакоб11'
|(2:0) Уоткинс Олли64'
|(3:0) Уоткинс Олли83'
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Морено Алекс•Дендонкер Леандер•Соарес Дуглас•Макгинн Джон•Буэндия Эмилиано•Рамси Джакоб85' (Чамберс Калум (85') •Уоткинс Олли90' (Дуран Джон (90') 90'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан• 22'Ботман Свен•Бёрн Дэн68' (Таргетт Мэтт (68') •Уиллок Джо68' (Лонгстафф Шон (68') •Гимараэс Бруно•Жоэлинтон80' (Андерсон Эллиот (80') •Мёрфи Джейкоб56' (Уилсон Каллум (56') •Исак Александр•Гордон Энтони56' (Альмирон Мигель (56')
15 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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