Хави очарован Гвардиолой

В ходе субботней пресс-конференции главный тренер «Барселоны» Хави высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Я считаю его лучшим в мире. Практически с самого начала [его пути]. Он гениален, номер один. Все, кто проходят через его руки, очаровываются.

Я не сравниваю себя с ним. Надеюсь, однажды у меня будут такие же показатели – не ради себя, а ради клуба», - сказал Хави журналистам.

«Барселона» в настоящий момент готовится к гостевому матчу Ла Лиги против «Хетафе». Команды сыграют в воскресенье, 16 апреля. Каталонцы уверенно лидируют в таблице, опережая второй «Реал» на 13 очков.