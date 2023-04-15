Галлас посоветовал «Челси» подписать топ-форварда

Бывший футболист «Челси» Вильям Галлас дал лондонскому клубу совет на летнюю трансферную кампанию.

«Челси» нужен нападающий мирового класса. Я уверен, что на рынке найдутся варианты. Гарри Кейн – один из них. Я знаю, что подписать его будет сложно, ведь «Челси» не попадёт в Лигу чемпионов. Но у них будет больше шансов выиграть Премьер-лигу.

Кейн – идеальный вариант, но я не думаю, что Даниэль Леви продаст его в «Челси». Он назначит очень высокую цену», - сказал Галлас Genting Casino.

Гарри Кейн играет за «Тоттенхэм». Его действующий контракт с клубом рассчитан до средины 2024 года.