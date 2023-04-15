Кейн готовится к уходу из «Тоттенхэма» и выбирает между двумя суперклубами

Один из лучших нападающих Английской премьер-лиги Гарри Кейн находится в сфере интересов двух европейских грандов. По сообщениям Todofichajes со ссылкой на Independent, претендентами на 29-летнего бомбардира являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Оба гранда готовы сделать предложение Кейну, поэтому окончательный выбор остается за форвардом. Гарри больше склоняется к переходу в стан «красных дьяволов», поскольку хочет побить рекорд Алана Ширера и стать лучшим голеадором в истории АПЛ.

Форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Его контракт с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Трансферный ценник – 90 миллионов евро.