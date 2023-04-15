«Тоттенхэм» предложил новый контракт Дайеру

Руководство лондонского «Тоттенхэма» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с защитником Эриком Дайером. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Стороны уже начали переговорный процесс. Между агентом Дайера и «шпорами» обсуждается новый долгосрочный контракт до 2026 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний футболист провел 28 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 30 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 53 очка и занимают пятое место в таблице.