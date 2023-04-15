Тен Хаг рассказал, какого игрока не хватает «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каком футболисте нуждается его команда.

«Манчестер Юнайтед» нужен нападающий, который будет забивать голы. У нашей команды есть возможность доставлять мячи в штрафную соперника, поэтому нужен тот, кто будет завершать моменты. Кроме того, он должен хорошо сочетать игру в прессинге и нападении. Это важный момент для нас», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

После 29 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 56 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В этих матчах манкунианцы забили 44 гола.