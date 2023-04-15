Защитнику «Манчестер Юнайтед» Мартинесу назначили операцию

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес перенесет хирургическое вмешательство в понедельник, 17 апреля. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Эрнан Кастильо.

Напомним, что в первом матче четвертьфинала Лиги Европы 25-летний аргентинский футболист получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мартинес провел 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек.