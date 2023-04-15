«Манчестер Юнайтед» готовит щедрое предложение футболисту «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. По информации Todofichajes, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» готово предложить долгосрочный трудовой договор футболисту с заработной платой в размере девяти миллионов фунтов за сезон. Позиция игрока в данном вопросе пока неизвестна.

Марко выступает за «Реал» с 2015 года. Контракт между сторонами истекает в конце июня.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 22 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.