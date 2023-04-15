«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за итальянского защитника

Защитник сборной Италии и миланского «Интера» Алессандро Бастони имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, об этом рапортует Fichajes.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Оба манчестерских гранда собираются сделать предложение «нерадзурри» по трансферу игрока в летнее межсезонье.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего футболиста в 55 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А Бастони провел 22 матча, отметившись двумя голевыми передачами.