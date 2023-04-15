В «Челси» уверены, что выиграют борьбу за Осимхена

В лондонском «Челси» уверены в том, что выиграют борьбу за Виктора Осимхена, об этом сообщает издание 90min. При этом нет никаких гарантий, что клуб будет выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов, но в «Челси» считают, что располагают иными аргументами для того, чтобы убедить нигерийского нападающего.

Как правило, таким аргументом является обычно крупная сумма денег, «Челси» издавна славится тем, что выкладывает большие суммы за игроков - но при этом очень часто они не выступают так, как этого ожидает руководство клуба. Сейчас Осимхен выступает за итальянский «Наполи».