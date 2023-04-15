Эмери раскрыл амбиции «Астон Виллы» в АПЛ

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал об амбициях своей команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Мы задумываемся о попадании в топ-6. Хотя туда уже добавился «Ньюкасл», поэтому точнее будет говорить о топ-7. Хотим повторить их путь. Такова наша мотивация», - приводит слова испанского наставника клубная пресс-служба.

После 30 туров Английской премьер-лиги «Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице с 47 баллами. Ближайший матч подопечные Эмери проведут против «Ньюкасла» на своем поле. Игра состоится сегодня, 15 апреля.