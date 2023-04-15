«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Интера»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана может переехать из итальянской Серии А в Английскую премьер-лигу. По сведениям журналистов La Gazzetta dello Sport, в услугах вратаря заинтересован «Манчестер Юнайтед», подыскивающий замену Давиду де Хеа.

Инициатором приглашения камерунца выступает главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Специалист и вратарь хорошо знакомы по совместной работе в амстердамском «Аяксе». Сумма возможного трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Онана провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В семи играх он сохранил ворота в неприкосновенности.