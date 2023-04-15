Форшоу летом покинет «Лидс»

«Лидс» расстанется с полузащитником Адамом Форшоу, контракт которого истекает и не будет продлен. 31-летний игрок выступает за «Лидс» с 2018 года, ранее он выступал за «Эвертон», воспитанником которого является, а также «Брентфорд», «Уиган» и «Мидлсбро». Как он собирается продолжать карьеру, Football Insider, увы, не сообщает.

Напомним, что «Лидс» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре клуб сыграет с «Ливерпулем», это случится в понедельник, семнадцатого апреля. До конца сезона английского чемпионата остаются еще восемь туров.