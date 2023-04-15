«Фулхэм» застраивается на полузащитника «Порту»

Английский «Фулхэм» может потерять португальского полузащитника Жоау Палинью, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». В качестве замены «дачники» рассматривают колумбийского полузащитника Матеуса Урибе, которому в настоящий момент 32 года. Урибе выступает за «Порту» с 2019 года, уточняет английское издание The Sun.

До португальского клуба Урибе выступал только в Южной Америке, он защищал цвета аргентинского «Депортиво Эспаньол», мексиканского клуба «Америка», а также «Энвигадо», «Депортес Толима» и «Атлетико Насьональ» у себя на родине. С 2017 выступает за сборную Колумбии.