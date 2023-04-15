Сака рассказал о роли Зинченко и Жезуса в «Арсенале»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о защитнике Александре Зинченко и форварде Габриэле Жезусе.

«Эти футболисты влияют на нашу игру. Безусловно, это качественные игроки, которые имеют опыт борьбы за серьезные титулы. Зинченко и Жезус делятся с командой своим опытом, помогают нам ментально двигаться вперед», - передает слова футболиста Evening Standard.

Напомним, что Зинченко и Жезус перешли в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом прошлого года.

После 30 туров «канониры» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.