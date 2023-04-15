«Тоттенхэм» готов побить трансферный рекорд, подписав Фати

Форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати может сменить чемпионат Испании на Английскую премьер-лигу. Согласно сведениям издания Sport.es, в подписании игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Руководство «шпор» готово сделать 20-летнего нападающего самым дорогим трансфером в истории клуба. В настоящий момент самой дорогой покупкой лондонцев является полузащитник Танги Н’Домбеле, за которого заплатили 62 миллиона евро.

Ансу связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.