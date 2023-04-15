«Арсенал» нашёл нового нападающего в клубе АПЛ

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в трансфере 21-летнего французского нападающего Майкла Олисе, выступающего за другой клуб Премьер-лиги – «Кристал Пэлас». Об этом сообщают журналисты Transfer News Central.

«Канониры» запланировали приобретение Олисе на летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость потенциального новичка «Арсенала» в 27 миллионов евро. Его контракт с «орлами» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Олисе провел 29 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и восемь результативных передач.