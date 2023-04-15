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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три лондонских клуба интересуются тренером из Нидерландов

15 Апреля 2023 • 08:31 Комментировать

Наставник роттердамского «Фейеноорда» Арне Слот может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, об этом сообщается на страницах The Times.

 По данным источника, заинтересованность в услугах специалиста проявляют три представителя АПЛ. Речь идет о «Тоттенхэме», Вест Хэме» и «Кристал Пэлас».

Слот обратил внимание на себя благодаря успешной работе в Роттердаме. Тренер в прошлом сезоне вывел команду в финал Лиги конференций, а в нынешнем розыгрыше Лиги Европы довел своих подопечных до четверьфинала Лиги Европы, где им противостоит «Рома».

В чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» лидирует с 8-очковым отрывом от второго места.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фейеноорд Вест Хэм Кристал Пэлас Арне Слот
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